В Гулькевичском районе обнаружили круги на полях

21 июня в 12:45

Уфологи произвели их замеры.

Фотографии опубликовали на странице открытой экспедиции «Космопоиска» в Краснодарском крае.

Снимки сделали в 40 км от Армавира — недалеко от села Соколовского Гулькевичского района.

Для того, чтобы установить подлинность кругов на место выехали уфологи. Они 19-20 июня зарисовали круги, произвели их замеры. В настоящее время лагерь уехал с места. Местные специалисты 21 июня производят авиаразведку.

«Пока что мнения об аутентичности пиктограммы разделились. Сейчас мы обрабатываем информацию. Обычно последнее слово было за Вадимом Чернобровом — у него был опыт более 30 лет. У нас опыт около десяти лет, поэтому устроим мозговой штурм и вынесем вердикт позже», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» руководитель экспедиции «Космопоиска» Мария Семенова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уфолог Вадим Чернобров скончался 18 мая 2017 года от тяжелой болезни. Вадиму Черноброву был 51 год.

Уфолог неоднократно приезжал в Краснодарский край на экспедиции для исследования кругов на полях.

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