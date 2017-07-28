В Гулькевичском районе при столкновении двух иномарок на трассе погиб мужчина

ДТП произошло 28 июля около 10:20 в районе первого километра трассы Гулькевичи — Кропоткин.

«По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Opel Vectra не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с машиной Opel Astra, двигающейся во встречном направлении», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии водитель Opel Vectra погиб. Водитель второй иномарки и его пассажир госпитализированы. По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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