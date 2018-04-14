В Гулькевичском районе школьника ударило током на крыше поезда

Это произошло 13 апреля в 17:41 на железнодорожной станции Отрадо-Кубанская. Школьник жив.

По версии следствия, 15-летнего мальчика ударило током высокого напряжения, когда он поднимался на крышу зерновоза. Подросток жив. Известно, что пострадавший —ученик школы № 1 Новокубанска. Его доставили в детское отделение ГМБУЗ Армавира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего. Проводится доследственная проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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