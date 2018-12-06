В Гулькевичском районе ускорят подключение сельского дома культуры к отоплению

В ходе личного приема граждан заместитель главы региона Анна Минькова ответила на вопросы жителей края, касающиеся ремонта и реконструкции социальных объектов.

Нина Бондаренко и Анна Меркель из Гулькевичского района обратились к вице-губернатору с просьбой оказать содействие в реконструкции дома культуры. ДК в Отрадо-Ольгинском сельском поселении построили в 1978 году, капитальный ремонт с тех пор не проводился. В здании уже 16 лет нет центрального отопления.

Минькова потребовала объяснений от замглавы района Анастасии Прядко по поводу сложившейся ситуации.

«Три с половиной года мы работаем — и это была принципиальная позиция губернатора — по программе ремонта зданий домов культуры и сельских клубов. Но за это время вы не просто не решили проблему, а даже ни разу не обозначили ее», — сказала замруководителя края.

Прядко доложила, что в первом квартале следующего года планируется провести экспертизу здания. После этого примут решение о ремонте этого здания или строительстве нового. Вице-губернатор поручила муниципалитету ускорить процесс и в первую очередь решить проблему с отоплением.

«В кратчайшие сроки просчитайте стоимость подключения здания к теплу. В муниципальном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть средства для ремонта помещений, которые пострадали из-за отсутствия отопления. В поселении 3 тыс. жителей, много детей, им нужно создавать условия для дополнительного образования, творчества», — подчеркнула Минькова.

Кроме того, вице-губернатор взяла на контроль вопрос капитального ремонта кабинета ЛФК в поликлинике № 17 в Краснодаре. Помещение два года не функционирует, занятия лечебной физкультурой проводятся в недостаточно оборудованном для этого зале. По словам заместителя главы города Лилианы Егоровой, на ремонт кабинета заложили более 750 тыс. рублей. К марту следующего года он будет полноценно работать.

Еще 4 млн рублей направят на обновление детского сада № 106 в краевой столице. Необходимость заменить окна в дошкольном учреждении отметила мама одного из воспитанников Татьяна Галстян.

Вице-мэр заверила, что эта работа уже запланирована, и добавила, что за последние семь лет на ремонт детского сада направили более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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