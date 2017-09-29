В Гулькевичском районе в школьный автобус врезалась иномарка

Авария произошла в 9:10 29 сентября на трассе Гулькевичи — Скобелевская. В момент аварии детей в автобусе не было.

«По предварительным данным, 65-летний водитель Volkswagen Amarok двигался по второстепенной полосе, не уступил дорогу пустому школьному автобусу ПАЗ и допустил столкновение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии никто не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Вернуться на ленту

Источник