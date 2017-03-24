В Гулькевичском районе организовали выездную студию для детей из сел

В Гулькевичском районе 23 марта стартовал проект для детей из отдаленных населенных пунктов «Маршрут развития».

Проект предполагает, что педагоги на разукрашенном автобусе-мастерской будут посещать отдаленные населенные пункты. В каждом из них они бесплатно проведут развивающие мастер-классы. Посещать занятия смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учителя будут организовывать уроки по архитектонике, марморированию, ленд-арту. Внутри автобуса установили мягкие лавочки и столики, звуковое и световое оборудование.

Каждому ребенку, который посетит студию, заведут творческий паспорт. В нем будут отметки о прохождении мастер-классов.

У проекта есть специально разработанный маршрут по поселениям. Планируется, что в каждое из них автобус будет приезжать один раз в две недели, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

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