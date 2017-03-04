В Гулькевичском районе овчарка Тина помогла раскрыть кражу из магазина

В Гулькевичском районе в марте полицейские с помощью служебной собаки раскрыли кражу. Возбудили уголовное дело.

В полицию обратился местный предприниматель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные взломали входную дверь в торговый павильон продуктового магазина и похитили деньги и продукты. На место происшествия приехал кинолог с овчаркой по кличке Тина.

Собака обследовала магазин, территорию вокруг него и привела полицейских к хозяйственной постройке. В гараже обнаружили часть похищенного имущества. Личность злоумышленника установили, им оказался 40-летний иностранец, приехавший из ближнего зарубежья в гости к свой родственнице.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он сознался в краже и рассказал, что деньги потратил на личные нужды. Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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