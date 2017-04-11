В Гулькевичском районе после ремонта открыли ДК «Майкопский»

В Гулькевичском районе после капитального ремонта открыли зрительный зал ДК «Майкопский». В мероприятии принял участие заместитель министра культуры Кубани Григорий Жуков.

Он поздравил жителей со значимым событием, и отметил, что благодаря губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву ежегодно увеличивается финансирование краевой программы «Развитие культуры».

На капитальный ремонт здания Дом культуры «Майкопский» Гулькевичского городского поселения из краевого бюджета выделилио 3,6 млн рублей, еще 200 тыс. рублей — из местного бюджета. В учреждении культуры были проведены общестроительные работы в зрительном зале, ремонт инженерных сетей, электромонтажные и пусконаладочные работы.

Глава района Виктор Кадькало вручил премии и дипломы лучшим работникам учреждений культуры, детской музыкальной школы и детских школ искусств за 2016 год, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник