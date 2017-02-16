В Гулькевичском районе задержали пьяную женщину с марихуаной

В Гулькевичском районе в феврале сотрудники полиции задержали женщину с пакетом марихуаны.

Во время патрулирования полицейские остановили 41-летнюю местную жительницу. Во время досмотра у нее нашли пакет с растительным веществом. Также женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Изъятое вещество направили на экспертизу, которая установила, что это марихуана весом более 190 г. Женщина рассказала, что нашла кусты конопли на окраине города, а марихуану хранила для личного употребления.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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