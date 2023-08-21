В Гватемале избран новый президент

Кандидат в президенты Гватемалы , представитель движения Семилла Бернардо Аревало победил на президентских выборах. Об этом сообщает Kun.uz.

По данным Высшего избирательного трибунала, после подсчета 95% бюллетеней Аревало получил 59% голосов. Его соперница, бывшая первая леди Сандра Торрес, набрала 36 процентов голосов.

После голосования в столице Гватемалы Аревало сказал: «Мы все имеем право и честь высказывать свое мнение, чтобы определять будущее. страны».

Уходящий президент Алехандро Джаматтеи, который не баллотируется, поздравил Аревало вскоре после объявления результатов и предложил начать передачу власти после официального объявления результатов.

Бернардо Аревало — сын первого демократически избранного лидера Гватемалы Хуана Хосе Аревало. Он участвовал в выборах через антикоррупционную платформу.