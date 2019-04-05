В Гулькевичском районе во время установки упал купол храма. Видео

Это произошло в селе Соколовское 5 апреля.

Во время установки купола на Крестовоздвиженский храм из-за технической неисправности он сорвался и упал на крышу здания. Установка купола была приостановлена, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Гулькевичского района.

В настоящее время решается вопрос о смене неисправного оборудования, после чего работы по установке купола будут продолжены.

«Установка купола на храм является достаточно сложной технически процедурой, но несмотря на это завершить работы планируется в течение месяца», — сказал атаман хуторского казачьего общества «Соколовское» Денис Фролов.