В Индии от жары погибли 11 человек

Мумбаи, Индия 11 человек погибли от жары в городе. Еще 50 пострадавших были госпитализированы из-за солнечного удара. Состояние здоровья людей ухудшилось во время выездного мероприятия днем.

Сообщалось, что проходит церемония награждения общественных активистов МВД. В это время температура достигала +38 градусов по Цельсию.

Церемония началась в 11:30 и продолжалась до 13:00, и посмотреть на нее собрались тысячи человек. Теперь семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 500 000 рупий (6 000 долларов США).