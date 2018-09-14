В инфекционном отделении больницы Горячего Ключа проведут капремонт

На обновление отделения центральной горбольницы направили около 16 млн рублей из краевого бюджета.

Финансирование выделили на ремонт кровли, капремонт второго этажа, замену водопроводных, канализационных, электрических сетей. Планируется также обновить вентиляционную систему и пожарную сигнализацию.

В муниципалитете отметили, что здание инфекционного отделения ЦГБ на 21 койко-место было построено в 1989 году и не ремонтировалось много лет. На время проведения работ пациентов разместят в специально отведенных палатах терапии и педиатрии. Сейчас людей в стационаре мало, и особых трудностей в переезде в другое здание возникнуть не должно.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева финансирование отрасли здравоохранения ежегодно увеличивается. В 2018 году на медицину края выделено 83,1 млрд рублей — на 17% больше, чем в прошлом. Дополнительное финансирование в размере 800 млн рублей направят на оборудование детских поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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