В инфотуре в Геленджике приняли участие более 40 перерабатывающих предприятий

На мероприятии представили более 1,1 тыс. наименований продукции, в том числе мясной, молочной, кондитерской, консервной отраслей.

В инфотуре участвовали представители Новороссийска, Абинского и Северского районов — руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, АПК, торговли, санаторно-курортного комплекса и организаций общественного питания края.

Вице-губернатор Андрей Коробка пояснил, что перерабатывающие предприятия края производят более 3,5 тыс. наименований продукции. Важно, чтобы именно эта продукция была на столах жителей и гостей региона. Для этого в крае проводятся подобные встречи-инфотуры. Впервые в этом году их намерены провести и в предгорной, и в северной зоне края.

В минсельхозе края отметили, что по итогам встречи было заключено 27 договоров на поставку продукции и 180 соглашений о намерениях наладить сотрудничество.

Подобные инфотуры проходят в крае в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева. Ранее они состоялись в Анапе и Ейском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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