В интернете появилось видео с места аварийной посадки Boeing в Сочи

На кадрах виден приземлившийся самолет с разрушенными стойками шасси и крылом.

Также на видеозаписи виден след, оставленный самолетом после пересечения пределов взлетно-посадочной полосы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

Аэропорт Сочи: после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут.

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Публикация от Sochi.Corr (@sochi.corr) 1 Сен 2018 в 12:40 PDT

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