В Инженерно-технологическом колледже КубГТУ прошел день открытых дверей

Новое образовательное учреждение на базе университета представляет 12 специальностей. Среди них такие направления как строительство, транспорт, пищевая промышленность, защита информации, переработка нефти и газа.

«Ряд этих специальностей входит в топ-50 Российской Федерации и Краснодарского края, то есть наиболее востребованных профессий на рынке труда. Также ребята, проходящие обучение, имеют возможность поучаствовать в чемпионате мира по рабочим профессиям», — пояснил директор инженерно-технологического колледжа Иван Двадненко.

На встрече будущим абитуриентам рассказали о сроках и правилах зачисления. Как отметили преподаватели, занятия проходят на учебной базе университета. Это обеспечивает качество подготовки. Кроме того, по всем специальностям можно продолжить обучение в политехе. В колледж принимают после окончания девятого и 11 классов.

«В этом году в колледже также осуществляется набор на бюджетные места. На направление подготовки на специальность «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» выделено министерством образования 20 бюджетных мест», — отметила начальник отдела по работе с абитуриентами КубГТУ Наталья Прозорова.

Получить более подробную информацию об инженерно-технологическом колледже можно на сайте КубГТУ.

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