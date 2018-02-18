В Иране разбился пассажирский самолет, 66 человек погибли

Авиакатастрофа произошла 18 февраля в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, передает агентство ISNA со ссылкой на иранскую авиакомпанию Aseman Airlines.

Пассажирский самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Отмечается, что среди погибших один ребенок, сообщает РИА «Новости».

Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности. Местные СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением лайнер пытался совершить экстренную посадку.

Image indicates the passenger plane's crash site pic.twitter.com/NhPAunb1No

— Press TV (@PressTV) 18 февраля 2018 г.

В посольстве РФ в Иране заявили, что пока не располагают сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, сообщает «Интерфакс».

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