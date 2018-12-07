В Иркутской области перевернулась фура с верблюдами сочинского цирка

Одно из животных погибло. Операция по спасению второго верблюда заняла восемь часов.

Сочинский цирк после концертов в Новосибирске выступил в Тулуне и направлялся в Железногорск-Илимский. Водитель фуры с двумя верблюдами Славиком и Сережей поехал не по той дороге, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии верблюд по кличке Сережа погиб.

На место прибыл экипаж ГИБДД и сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области. С помощью пожарных рукавов они оттащили погибшее животное. Затем рукава пропустили под конечностями второго верблюда и подняли его на ноги. Таким образом, он смог выбраться из покореженной будки. Погонщик осмотрел животное, оно не получило травм.

«Сотрудники ГИБДД приехали в ближайший поселок Эдучанка для того, чтобы найти транспорт для перевозки верблюда, однако ночью это не удалось сделать», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Владельцы верблюда и пожарные приняли решение отправиться в поселок пешком. Колонну возглавил пожарный автомобиль, за ним следовал верблюд под присмотром погонщика. Животное сопроводили до Эдучанки. Путь занял пять часов — с 2:00 до 7:00. За это время верблюд преодолел более 20 км.

Верблюда разместили в одном из теплых подсобных помещений пожарной части.

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