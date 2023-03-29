Ten Россияне Олигарх подал иск в административный округ Лацио, требуя вернуть его замороженные в Италии активы. В числе истцов может быть узбекский миллиардер Алишер Усманов, пишет одно из итальянских изданий.

Адвокаты истцов подчеркивают, что имущество принадлежит доверенным организациям, а не конкретным лицам. По такому рисунку сложнее отследить бенефициаров.

Например, Усманов был связан с фондом Pauillac, владеющим несколькими виллами. Защитники его интересов настаивают на том, что миллиардер не контролирует организацию. В то же время Пойяк внес свой вклад в экономику Италии, наняв сотни местных жителей.

В целом, по данным издания, общее состояние 28 российских олигархов в Италии составляет около 2,7 млрд долларов. арестован. Речь идет о виллах, яхтах, самолетах и ​​компаниях.

Заморозка активов вызвана включением этих лиц в санкционный список Европейского Союза (ЕС) из-за российско-украинского конфликта .