В Италии убили подозреваемого в совершении теракта на ярмарке в Берлине

В Милане 23 декабря убили молодого человека, подозреваемого в совершении теракта в Берлине на рождественской ярмарке.

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта, был убит во время перестрелки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию, сообщает ТАСС.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», в Берлине 19 декабря на рождественской ярмарке грузовой автомобиль с польскими регистрационными номерами протаранил толпу людей. Жертвами нападения стали 12 человек.

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