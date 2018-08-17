В июле госдолг Кубани сократился на 312 млн рублей

Уменьшение его размера произошло за счет снижения объема задолженности по банковским кредитам.

По данным на 1 августа, объем краевого государственного долга составил 128,93 млрд рублей. По сравнению с июнем показатель сократился на 312,7 млн рублей. Структура госдолга осталась прежней: наибольшая часть приходится на бюджетные кредиты — это 60,58 млрд рублей. Размер государственных облигации Краснодарского края составил 20,48 млрд рублей.

Сокращение размера государственного долга произошло за счет снижения объема задолженности по банковским кредитам до 28 млрд рублей и госгарантиям — 19,86 млрд рублей, сообщает РБК-Краснодар.

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