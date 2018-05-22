В июле перестанут производить Lada Priora

Автомобили Lada Priora, Granta и Kalina планируют заменить обновленными моделями.

Российский концерн «АвтоВАЗ» намерен снять с производства модели Priora, Granta и Kalina. Об этом сообщили топ-менеджеры двух дилерских компаний отечественного автопроизводителя.

«»АвтоВАЗ» уведомил о таком решении представителей своей дилерской сети. Именно этим объясняется отсутствие Priora в июльском производственном плане. Взамен дорестайлинговых моделей упомянутых машин в производстве появятся автомобили в новом X-стиле», — сообщает телеканал «360».

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