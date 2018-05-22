В июле перестанут производить Lada Priora

Автомобили Lada Priora, Granta и Kalina планируют заменить обновленными моделями.
Российский концерн «АвтоВАЗ» намерен снять с производства модели Priora, Granta и Kalina. Об этом сообщили топ-менеджеры двух дилерских компаний отечественного автопроизводителя.
«»АвтоВАЗ» уведомил о таком решении представителей своей дилерской сети. Именно этим объясняется отсутствие Priora в июльском производственном плане. Взамен дорестайлинговых моделей упомянутых машин в производстве появятся автомобили в новом X-стиле», — сообщает телеканал «360».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту