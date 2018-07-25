В июне более 40 тыс. кубанских школьников побывали в турпоходах

В общей сложности летом всеми формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма планируют охватить 420 тыс. ребят.

На организацию и проведение мероприятий детской оздоровительной кампании направили 584 млн рублей, в том числе 413 млн рублей из краевого бюджета и 171 млн рублей муниципальных средств. Кроме того, органы местного самоуправления привлекли внебюджетные средства в размере 198 млн рублей.

За первый месяц лета мероприятия охватили 132,5 тыс. кубанских школьников.

Этим летом в детских оздоровительных лагерях на Азово-Черноморском побережье отдохнут около 16 тыс. несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства.

Таким детям в приоритетном порядке предоставляют услуги по санаторно-курортному и амбулаторному лечению. С начала года их получили более 1,5 тыс. сирот, 1 тыс. 446 детей-инвалидов, 44 ребенка с родителем-инвалидом, свыше 2,7 тыс. детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения.

Помимо этого, с начала года более 1,5 тыс. родителей для 1,7 тыс. детей была частично компенсирована стоимость самостоятельно приобретенных путевок за счет средств краевого бюджета.

В этом году на Кубани детей принимают 152 стационарных сезонных и круглогодичных лагерей и санаториев, 1 тыс. пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 335 лагерей труда и отдыха и 250 стационарных и передвижных палаточных лагерей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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