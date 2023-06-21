в июне Россия забрала 150 детей из Старобельского района

Правительство Украины: В июне Россия эвакуировала 150 детей из Луганской области.

По словам Лысогора, они были отправлены на территорию Российской Федерации «как бы для восстановления отправленных на ” «Информации об их возвращении нет», — написал он в телеграмме.

Лисогор сообщил, что российское правительство сейчас «собирает группы для приема еще 750 детей».

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Почти вся территория Луганской области оккупирована российскими войсками.

Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном вывозе детей на свою территорию.

Международный уголовный суд в Гаага выдала ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к депортации детей (по международному праву такие действия являются военным преступлением).

Европа Парламентская ассамблея Совета приняла резолюцию, квалифицирующую насильственную депортацию украинских детей в Россию как геноцид.

Львова-Белова заявила, что Россия не признает юрисдикцию МККК, но, согласно Женевской конвенции, должны эвакуировать людей и детей из зон боевых действий.

В сентябре 2022 года территории Луганской и Донецкой областей вошли в состав России. Это решение не было признано большинством стран мира и осуждено Генеральной Ассамблеей ООН.