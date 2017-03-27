В Ижевск доставили останки советского летчика, найденные на Кубани

В Ижевск 24 марта доставили из Краснодара останки погибшего в годы Великой Отечественной войны уроженца Удмуртии, младшего лейтенанта Николая Логинова.

Торжественное мероприятие по случаю возвращения на родину останков Николая Логинова состоялась в аэропорту Ижевска 25 марта. Затем участники церемонии отправились в Свято-Михайловский собор, где состоялось отпевание. Останки летчика перезахоронят на Южном кладбище Ижевска.

Обломки истребителя были обнаружены в декабре 2015 года Краснодарской краевой общественной поисковой организацией «Кубанский плацдарм». В результате совместных усилий поисковиков Удмуртии, местных газет, радио и телевидения в феврале-марте 2016 года удалось связаться с родными, проживающими в Ижевске, сообщает пресс-служба «Ижавиа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Николай Логинов был пилотом советского истребителя И-153. Поисковики установили, что самолет пилота сбили в 1942 году в 3 км от железнодорожной станции Индюк в Туапсинском районе.

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