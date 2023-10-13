В Израиле создано чрезвычайное правительство

Израильский парламент ( Кнессет) Сектор Газа одобрил формирование чрезвычайного правительства для работы во время конфликта. Об этом говорится в заявлении законодательного собрания Израиля.

По информации, 64 депутата поддержали формирование чрезвычайного правительства, а четверо выступили против.

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На данный момент в это правительство не входит главный оппозиционный лидер Израиля, бывший премьер-министр Яир Лапид.

В документе говорится, что во время конфликта правительство поддерживало законы или предложения, не связанные с самим конфликтом, включая спорный законопроект о «судебной реформе», который вызвал раскол и массовые протесты в Израиле

В частности, в состав правительства уже входят бывший глава Минобороны Израиля Бени Ганц, нынешний глава Минобороны Йоав Галант, премьер-министр Бенджамин и еще пять израильских политиков.

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