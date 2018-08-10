В Кабардино-Балкарии спасатели доставили во временный лагерь тела бойцов Росгвардии

Среди погибших двое — жители Краснодарского края. Провести эвакуацию тел не позволяет погода: в горах все время идет дождь со снегом, есть угроза жизни спасателей.

Вблизи места, где произошла трагедия, продолжают находиться 15 поисковиков. Решение об эвакуации будут принимать утром 11 августа.

Четверо военнослужащих Росгвардии погибли 8 августа на высоте 4,5 тыс. м на леднике между пиками Пушкина и Дых-Тау. Там начался буран и сошла лавина. Сначала для эвакуации тел предполагалось привлечь вертолет, но из-за плохих погодных условий он не смог подняться в воздух.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Кабардино-Балкарии погибли кубанцы Памир Сеитов и Александр Пекарь, а также Евгений Когут из Иркутска и Вадим Арысланов из Грозного.

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