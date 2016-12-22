В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в вымогательстве кубанца

В Кабардино-Балкарии в декабре сотрудники полиции задержали жителя Краснодарского края, который подозревается в вымогательстве.

На федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» в Урванском районе республики правоохранители остановили автомобиль Ford. За его рулем находился 29-летний житель Кубани.

Во время проверки установили, что он находится в федеральном розыске. Его подозревают в вымогательстве. Инициатором розыска выступило управление МВД России по Ханты-мансийскому автономному округу — Югре.

Подозреваемого, а также собранный по этому факту материал, передали в отдел МВД России «Урванский» Кабардино-Балкарии. По факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-кавказскому федеральному округу.

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