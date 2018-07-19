В каком возрасте выходят на пенсию в разных странах

Сейчас в большинстве зарубежных стран женщины выходят на пенсию в 60-65 лет, мужчины — в 62-67. Однако Еврокомиссия обсуждает планы, чтобы уже к 2060 году сместить эту планку к 70 годам.

Если говорить о выходе на отдых сейчас, то в России и Беларуси этот порог самый низкий: 60 лет — для мужчин и 55 — для женщин. Соседние республики Азербайджан и Молдова своих граждан на пенсию отправляют чуть позже: в 62 и 57 соответственно.

Европейцы и американцы, как и во многом другом, разницы не делают. В Канаде, США, Испании и Швеции пособие начинают выплачивать в 65 лет. Дольше всех в мире работают Японцы. В стране восходящего солнца и мужчины, и женщины рассчитывать на помощь государства могут только после 70.

Пенсионный возраст в странах мира:

Россия: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет

Беларусь: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет

Азербайджан: мужчины — 62 года, женщины — 57 лет

Молдова: мужчины — 62 года, женщины — 57 лет

Канада: жужчины — 65 лет, женщины — 65 лет

США: мужчины — 65 лет, женщины — 65 лет

Испания: мужчины — 65 лет, женщины — 65 лет

Швеция: мужчины — 65 лет, женщины — 65 лет

Япония: мужчины — 70 лет, женщины — 70 лет

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