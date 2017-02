В Калифорнии на жилые дома упал легкомоторный самолет

В американском Риверсайде штата Калифорния 28 февраля на жилые дома упал легкомоторный самолет.

Об этом сообщило издание Los Angeles Times. На борту воздушного судна находились четыре человека.

Самолет вылетел из аэропорта Риверсайда и направился в Сан-Хосе. Однако через несколько минут он начал терять высоту. Самолет упал на частный дом. В связи с этим начался пожар. Огонь перекинулся на соседнее здание.

По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. На месте работают пожарные, сообщает «Интерфакс».

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLA pic.twitter.com/NEdrVxyVAA

— Matt Phillips (@MattPhillipsTV) 28 февраля 2017 г.

