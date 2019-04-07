В Калининском районе водитель предъявил полицейскому поддельные права

Мужчина никогда не получал водительское удостоверение.

В Калининском районе для проверки документов был остановлен ВАЗ-2107. За рулем автомобиля сидел 28-летний житель соседней республики. Он предъявил полицейскому удостоверение, которое вызвало у сотрудника правоохранительных органов подозрение.

Водительские права изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что они изготовлены с нарушением требований ГОСТа. В отделе полиции задержанный признался, что он никогда не получал права, а купил их у незнакомого мужчины.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, он помещен под подписку о невыезде. Задержанному грозит до шести месяцев ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.