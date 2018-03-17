В Калининском районе полицейский вернул хозяевам потерявшуюся овчарку Раду

Полицейский нашел собаку на улице.
Младший инспектор-кинолог кинологической группы Отдела МВД России по Калининскому району старший сержант полиции Сергей Зелик, направляясь на службу, заметил собаку, которая лежала под деревом в беспомощном состоянии.
Изможденного и промокшего пса полицейский отнес к себе в машину, обтер и отогрел. Кинолог вспомнил, что накануне в Интернете видел объявление о поиске похожей немецкой овчарки по кличке Рада. Младший сержант незамедлительно связался с хозяевами пропавшего питомца и вернул им животное, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Владелец собаки выразил искреннюю благодарность сотруднику полиции за оказанную помощь.
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