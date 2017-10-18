В Калининском районе в 2018 году откроют инфекционное отделение больницы

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что отделение закрыли в 2013 году на время работ по капитальному ремонту.

«Местные жители вынуждены ехать в Краснодар или Красноармейский район. Такое положение дел недопустимо, инфекционное отделение должно работать непосредственно в районе», — сказала Минькова.

Она уточнила, что муниципалитет сделал проектно-сметную документацию, край со своей стороны окажет помощь. В 2018 году отделение должно быть запущено. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил взять этот вопрос на особый контроль.

Глава муниципалитета Виктор Кузьминов доложил, что в целом вопросам, касающимся сферы здравоохранения, уделяют особое внимание, бюджет территории имеет социальную направленность. В этом году в медучреждения приобрели оборудования на сумму более 3 млн рублей. Продолжили ремонт детского отделения, начали работы в здании амбулатории станицы Новониколаевской, произвели модернизацию котельной в амбулатории хутора Гречаная Балка, там заменили все окна и двери. Сейчас проводят поэтапный ремонт административного здания центральной районной больницы.

«Летом мы приступили к строительству двух офисов врачей общей практики на хуторе Джумайловка и в селе Гришковском. Основные проблемы, над которыми работаем, — это обеспечение кадрами. Обеспеченность врачами составляет 78%, средним медицинским персоналом — 100%», — пояснил Кузьминов.

Участники встречи обсудили вопросы развития территории. Кондратьев обратил внимание присутствующих на динамику налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты поселений, которая с начала этого года составила более 122%.

По словам главы Кубани, неплохо обстоят дела и с привлечением инвестиций в район. В прошлом году реализовали три крупных инвестпроекта на 2 млрд рублей. С начала года запустили еще два предприятия. Стоимость проектов составила 1,2 млрд рублей. В том числе реконструирован один из крупнейших в крае свиноводческих комплексов.

«Глава правильно выбрал стратегию развития территории. Многоплановая экономика — это гарантия от социальных потрясений. Однако любые экономические достижения в первую очередь должны отражаться на качестве жизни людей», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рабочий день 18 октября губернатор Вениамин Кондратьев провел в Калининском районе.

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