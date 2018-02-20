В Калининском районе в реке нашли тело 19-летнего парня

Это произошло 18 февраля в станице Старовеличковской.

По данным следствия, 17 февраля родственники сообщили в полицию о пропаже молодого человека. Через сутки его тело в реке Понура нашли спасатели. Каких-либо повреждений на нем не обнаружили. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии.

«По данному факту начали доследственную проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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