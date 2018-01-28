В Калининском районе завершили расследование дела о ложном доносе из мести

Своего бывшего супруга оговорила 32-летняя местная жительница.

Женщина обратилась в полицию и сообщила о том, что ее бывший муж повредил принадлежащий ей автомобиль, причинив этим материальный ущерб в размере 20 тыс. рублей.

При проверке информация не подтвердилась. Установлено, что заявительница, предупрежденная о даче заведомо ложных показаний, оговорила мужчину. Обвиняемая пояснила, что пошла на преступление из чувства мести.

Следственный отдел ОМВД России по Калининскому району завершил предварительное расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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