В Калининском районе фермеры за год построили более 100 теплиц

В Калининском районе в 2016 году фермеры построили 103 теплицы общей площадью 2,6 га.

Широкое развитие получило строительство теплиц промышленного типа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В Гривенском сельском поселении в прошлом году ввели в эксплуатацию теплицы, в которых используют компьютерные технологии. Производственная мощность их может составлять около 200 т овощей в год.

В Джумайловском и Калининском сельских поселениях возвели теплицы с круглогодичным циклом производства овощей. В них планируют собирать до 650 т продукции в год.

В управлении сельского хозяйства Калининского района пояснили, что построить и расширить тепличные хозяйства удалось с помощью господдержки. В 2016 году фермеры района получили более 21 млн рублей субсидий. На поддержку сельхозпроизводства направили 15,9 млн рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования — 800 тыс. рублей. На несвязанную поддержку на 1 га выделили 4,7 млн рублей.

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