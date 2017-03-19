В Калининском районе полицейские закрыли наркопритон

В Калининском районе в марте сотрудники полиции закрыли наркопритон, который организовал в своем доме местный житель.

По данным правоохранителей, н протяжении нескольких месяцев 51-летний мужчина предоставлял свое жилье для наркозависимых, которые там употребляли запрещенные вещества.

При осмотре дома полицейские обнаружили и изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств, а также вещество растительного происхождения. Найденная масса и остатки неизвестного вещества, находившиеся на посуде, направили на исследование. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной.

Задержанный сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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