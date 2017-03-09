В Калининском районе в ДТП с трактором разбилась машина с полицейскими

В Калининском районе 9 марта произошла авария с участием трактора, в которой один человек погиб и один пострадал.

ДТП произошло в 14:30 на трассе Калининская — Новониколаевская, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель трактора МТЗ-80 с прицепом двигался от обочины в сторону станицы Новониколаевской. Он не уступил автомобилю ВАЗ-21140, за рулем которого находился оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Калининскому району в служебное время в гражданской одежде.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. Его пассажир, который тоже является оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России по Калининскому району, госпитализирован. Водитель трактора не пострадал.

По факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Источник