В Калуге на пять лет посадили мошенника из Краснодарского края

Мужчина состоял в преступной группе, которая обманывала пенсионеров.

Члены группы узнавали о заболеваниях престарелых жителей Калуги, звонили им и представлялись сотрудниками лечебных учреждений. Преступники сообщали потерпевшим о необходимости оказания платных медицинских услуг. Пожилые люди переводили деньги на банковские карты мошенников или на телефоны подставных лиц.

Действовала преступная группа с января по апрель 2017 года. Всего злоумышленники обманули потерпевших на 1,3 млн рублей.

Мошенника из Краснодарского края Калужский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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