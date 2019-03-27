В Каневском районе у черного копателя нашли револьвер и боеприпасы

Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

При обыске в доме жителя станицы Челбасской силовики обнаружили револьвер системы Нагана и десять патронов к нему, три взрывателя к минометным минам, пять патронов к авиационному пулемету, четыре затвора для винтовки Мосина, обрез охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

А также в арсенале было 115 патронов калибра 5,6 мм, 111 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 130 патронов калибра 7,62 к пистолету марки «ТТ», 12 запалов к гранатам, семь патронов калибра 5,45 мм, один артиллерийский снаряд 76 мм и банка с порохом, вес которой составил 100 г. По словам хозяина дома, оружие и боеприпасы он нашел во время раскопок.

По данному факту возбудили три уголовных дела. Каневской районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в 30 тыс. рублей.