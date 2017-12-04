В Каневском районе ликвидировали очередь в детские сады

За последние пять лет в муниципалитете создали более 1 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Под группы оборудовали свободные помещения и ввели альтернативные формы дошкольного образования.

«До 2012 года эта проблема решалась только силами муниципалитета. Мы отремонтировали во многих хуторах детские сады. А вот уже активное строительство и ремонт, ликвидация очереди в детские сады начались именно с 2012 года», — пояснил начальник управления образования Каневского района Николай Пенчук.

Участие в краевых и федеральных программах за пять лет позволило привлечь в район почти 300 млн рублей. На эти деньги построили новые детские сады, оборудованные по современным стандартам. Родителям больше не нужно записывать ребенка в очередь сразу после выписки из роддома, как раньше.

«Нужно было только написать заявление в МФЦ. Сразу мы прошли медкомиссию, в течение месяца дали здесь место. Детям очень нравится», — рассказала многодетная мать Елена Тадлова.

Многие детские сады района практикуют углубленное образование. В «Цветике-семицветике» ввели математику в качестве федерального эксперимента, а в «Капитошке» дети осваивают робототехнику. Во всех без исключения детсадах уделяют особое внимание физическому развитию.

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