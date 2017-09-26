В Каневском районе местного жителя поймали ночью в лесу с мешками конопли

Всего у ранее судимого местного жителя изъяли 57 кг наркотика.

Во время проверки оперативной информации около полуночи в лесном массиве среди зарослей конопли полицейские с поличным задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего местного жителя. В руках мужчина нес мешки с растениями, похожими на коноплю. Рядом правоохранители нашли и изъяли еще несколько мешков с аналогичным содержимым. Растительная масса найдена и в карманах куртки подозреваемого.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила, что растения являются наркосодержащими, общим весом около 57 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обнаруженные в лесополосе заросли конопли полицейские уничтожили. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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