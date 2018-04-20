В Каневском районе мотоциклист без прав въехал в скутер

ДТП случилось 19 апреля около 13:00 на улице Красной станицы Стародеревянковской. Оба водителя пострадали.

По предварительным данным, 36-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZZR-400-R1 при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с поворачивающим скутером Yamaha под управлением 19-летнего молодого человека. У мотоциклиста не было соответствующей категории прав, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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