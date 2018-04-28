В Каневском районе мужчина убил гостя, который распылил газовый баллончик

Подозреваемого в убийстве арестовали.

Установлено, что 36-летний мужчина проживал в доме на улице Айвазовского станицы Каневской. По данным следствия, вечером 17 апреля у него в гостях находились несколько человек, они выпивали.

Один из гостей — 52-летний мужчина — стал распылять в помещении газовый баллончик. Из-за этого возник конфликт и завязалась драка. Хозяин дома взял нож и нанес знакомому удар в область грудной клетки.

Пострадавший скончался на месте в результате массивной кровопотери. Свидетели вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве. Сейчас обвиняемый находится под арестом. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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