В Каневском районе начали ремонт инфекционного отделения больницы

Планируется, что реконструкция коснется всех систем: отопления, канализации, водопровода, вентиляции.

Здание построили в 60-е годы прошлого века. Однако его ни разу капитально не ремонтировали. Планируется, что после реконструкции здание приобретет современный вид. Сейчас рабочие ведут демонтаж оборудования, стен. Вместо старых перегородок появятся новые, из современных материалов. Специалисты заменят кровлю и окна.

Сейчас на объекте трудятся десять работников, в дальнейшем их число увеличат до 25 человек. Работы собираются завершить к июню.

На время ремонта инфекционное отделение разместили в боксированных палатах пятиэтажного корпуса больницы, сообщает пресс-служба администрации Каневского района.

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