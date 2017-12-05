В Каневском районе от отравления угарным газом погибла пожилая пара

Это произошло 4 декабря в станице Стародеревянковской.

В полицию Каневского района вечером сообщили о том, что в одном из домов обнаружены тела двоих пенсионеров.

Установлено, что в доме жили 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга. Помещение отапливалось при помощи газового котла. По предварительным данным, погибших обнаружила их дочь после того, как пожилые люди перестали отвечать на звонки. Она приехала к ним домой, родители уже были без признаков жизни. В доме ощущался запах газа. По предварительным данным, пенсионеры скончались от отравления угарным газом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку. Следствие устанавливает точную причину смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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