В Каневском районе отключили газоснабжение станицы из-за повреждения сетей при ДТП

В станице Новодеревянковской ночью 2 июня без газоснабжения остались более 1 тыс. абонентов.

«В станице Новодеревянковской в Каневском районе на улице Заречной 2 июня в 4:20 в результате ДТП поврежден стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 50 мм. В 04:50 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 1 тыс. 250 абонентов», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Краснодар». Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает ТАСС.

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