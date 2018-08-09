В Каневском районе пенсионер сбил двоих пешеходов, один погиб

Авария произошла 8 августа в 20:30 на улице Горького в станице Каневской.

По предварительным данным, 65-летний мужчина ехал за рулем Vortex Tingo и сбил двоих пешеходов — мужчину и женщину, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу в зоне его видимости, перед близко движущимся транспортным средством.

В результате ДТП 50-летняя женщина от полученных травм скончалась, 50-летний мужчина госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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