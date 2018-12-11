В Каневском районе по дороге в колледж пропал 17-летний подросток

В розыск объявили Александра Овчинникова, который 9 декабря уехал из дома на учебу и пропал.

По предварительным данным, 17-летний парень жил в станице Челбасской. Днем 9 декабря он вышел из дома и на общественном транспорте направился в станицу Каневскую. Оттуда он позвонил матери и сказал, что ждет автобус, чтобы поехать в станицу Стародеревянковскую — в общежитие «Каневского аграрно-технологического колледжа». Между тем, в общежитие колледжа он не приехал. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид подростку 17-18 лет, рост 170-180 см, худощавое телосложение, волосы короткие, светло-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю шапку, синюю куртку, коричневые джинсы, ботинки цвета хаки. При себе имел телефон, сумку серого цвета, паспорт и пластиковую карту Сбербанк на свое имя.

По факту пропажи подростка начали проводить доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Александра Овчинникова, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (86164) 7-46-21 или 02.

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