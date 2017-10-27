В Каневском районе под колесами электрички погиб 25-летний парень в наушниках

Несчастный случай произошел 26 октября в 19:30 на 1495-м километре перегона станций Каневская — Деревянковская.

По версии следствия, 25-летний парень переходил железную дорогу в неустановленном месте. Локомотивная бригада электропоезда Краснодар — Ростов, увидев парня, подала световые и звуковые сигналы большой громкости. Парень продолжал идти, не реагируя на них. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Местный житель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ЧП. Оказалось, что на пешеходе были надеты наушники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.

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